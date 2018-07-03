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كأس العالم 2018: البرازيليون والبلجيكيون يحتفلون بتأهل منتخبيهما إلى الدور ربع النهائي

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كأس العالم 2018: البرازيليون والبلجيكيون يحتفلون بتأهل منتخبيهما إلى الدور ربع النهائي

كأس العالم 2018: البرازيليون والبلجيكيون يحتفلون بتأهل منتخبيهما إلى الدور ربع النهائي
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في البرازيل وبلجيكا، أجواء الإحتفالات كانت مماثلة، ليلة بيضاء قضاها المناصرون في الشوراع. الآلاف من المشجعين احتفلوا في مختلف المدن على غرار العاصمتين بروكسل وبرازيليا بفوز المنتخب البرازيلي على نظيره المكسيكي بهدفين لصفر والمنتخب البلجيكي على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدور 16 من كأس العالم 2018 في روسيا.

في شوارع ريو دي جانيرو رقص المشجعون البرازيليون على أنغام موسيقى السامبا وهم يحملون الأعلام الخضراء والصفراء. قبل بداية المبارة المصيرية بدا البلد بأكمله وكأنه توقف لمشاهدة المباراة التي جعلت البرازيليين يحلمون مجددا بالفوز بكأس العالم السادسة.

الاحتفالات امتدت كذلك إلى مدينة روستوف الروسية، حيث احتفل المشجعون البلجيكيون بالفوز الذي خطفوه خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

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المنتخب البلجيكي الذي عانى كثيرا في هذه المواجهة المصيرة تمكن من قلب هزيمته إلى فوز في الوقت الذي فقد فيه الكثير من المناصرين أما التأهل إلى الدور الربع نهائي.