الفنانون الأوروبيون يطالبون المستخدمين بدفع مستحقات أعمالهم

توجه فنانون صوب البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقهم باستخدام الفن في انتظار تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي على التفويض المتعلق بسبل استخدام المحتويات الموسيقية عبر المنصات الرقمية فضلا عن كل ما يتعلق بحقوق النشر في السوق الرقمية.

"الرقابة هي نقيض لوجودنا فهي غير مواتية لنا فهنا توجد حرية التعبير ، لا نرغب في أن تفرض رقابة ..ما نريده هو أن نحصل على قليل من مستحقاتنا ..ذلك ما في الأمر ".

المشرعون بالاتحاد الأوروبي يبررون مساندتهم للقانون بأنه حماية لأصحاب حقوق النشر الذين يواجهون تعديات صارخة على المحتوى الخاص بهم، وبالتالي يضمن القانون لهؤلاء الحصول على حقوقهم المادية.

يخوض الموسيقيون ورسامو الكاريكاتير والمصورون معركة ضد المنصات الرقمية التي تنشر منتجاتهم ويطلبون ممن يهمهم الأمر دفع المستحقات المالية عندما يتم استخدام إبداعاتهم وفنونهم عبر الانترنت .

هذا ويؤكد الفنانون عدم رغبتهم في أن تتعرض أعمالهم إلى مقص الرقابة، و الحظر ذلك أن بعض الهيائات طالبت غوغل بتصنيف المحتويات حسب أهميتها و حسب مواءمتها للأطر القانونية الخاصة بالنشر و التوزيع.

ووفقا للمطربة الإيرلندية إيليانور ماك إفوي: "لا أرغب ان تتعرض أعمالنا إلى مقص الرقابة..أنا فنانة..هل تعتقد أنني أؤيد الرقابة..قطعا لا؟"

إليانور ماك ايفوي

"الرقابة هي نقيض لوجودنا فهي غير مواتية لنا فهنا توجد حرية التعبير ، لا نرغب في أن تفرض رقابة ..ما نريده هو أن نحصل على قليل من مستحقاتنا ..ذلك ما في الأمر ".

يدور الجدل حول المادة 13 من القانون، التي تتناول موضوع نشر المحتوى عبر المنصات الرقمية وتشدد على تنزيل المواد من يوتوب وانستغرام.

إنها أيضًا مشكلة بالنسبة للمستخدمين ،وفقًا لمكتب حماية المستهلك الأوروبي.

اوغست رينا

ويقول اوغست رينا مستشار بهيئة المنافسة بمكتب حماية المستهلك الأوروبي:"هناك منصات مثل يوتوب و فيسبوك و أنستغرام والتي تستخدم فعلا أنظمة تصفية او فلترات لكن مقترح القانون الحالي يجعل من استخدام تلك الآليات الخاصة بالتصفية قانونية ولا حرج من استعمالها يقول اوغست رينا وهو مستشار بهيئة المنافسة بمكتب حماية المستهلك الأوروبي".

ويضيف: ليس الإجراء أمرا جيدا بالنسبة للمستهلكين حيث إنهم يعاينون أنهم عندما يرغبون في تنزيل مواد على أنستغرام أنها تخضع للحماية وأن المحتوى غير ممكن تنزيله على اية حال".

المادة 13 من القانون الجديد، تجبر شركات التكنولوجيا العملاقة التي تطور منصات للمحتوى مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر على استخدام "فلاتر" تعمل بشكل أتوماتيكي على اكتشاف المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي يتم تحميله على المنصة بواسطة المستخدمين.

هذا وقد حررت عريضة على موقع "Change.org" حيث قام بتوقيعها أكثر من 600 ألف شخص. أما اليوم فلا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجة التصويت. فأعضاء البرلمان الأوروبي منقسمون في ما بينهم بشأن هذه القضية . سوف يعقدون اجتماعا هذا المساء لمعرفة ما إذا كانوا سيصوتون يوم الخميس على المقترح.

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