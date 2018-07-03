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الدنماركي يورغنسن يتلقى تهديدات بالقتل بسبب إضاعته ضربة جزاء

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الدنماركي يورغنسن يتلقى تهديدات بالقتل بسبب إضاعته ضربة جزاء

نيكولاي يورجنسن مهاجم منتخب الدنمرك بعدما أهدر ركلة الجزاء أمام كرواتيا في
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تصوير: كارلوس باريا - رويترز
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قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يوم الثلاثاء 3 يوليو / تموز إنه أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكولاي يورغنسن تهديدات بالقتل بعدما أهدر ركلة ترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم.

وتسبب إهدار يورغنسن لركلة ترجيح يوم الأحد في خروج الدنمارك من كأس العالم بعد التعادل 1-1 في استاد نيجني نوفجورود في روسيا.

وكتب الاتحاد الدنماركي في بيان بحسابه على تويتر "توقفوا. يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين، "هذه واقعة غير مقبولة تماما. لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون".

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وأهدر ثلاثة لاعبين من الدنمارك في ركلات الترجيح لتتفوق كرواتيا 3-2 لكن يورغنسن كان آخر من أهدر وتلقى تهديدات وأيضا تعرض لإساءة على حسابه في إنستغرام وفيسبوك. ورغم ذلك حظي اللاعب بدعم كبير من مجموعة من المشجعين أيضا.

الوكالات • رويترز