الدنماركي يورغنسن يتلقى تهديدات بالقتل بسبب إضاعته ضربة جزاء

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يوم الثلاثاء 3 يوليو / تموز إنه أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكولاي يورغنسن تهديدات بالقتل بعدما أهدر ركلة ترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم.
وتسبب إهدار يورغنسن لركلة ترجيح يوم الأحد في خروج الدنمارك من كأس العالم بعد التعادل 1-1 في استاد نيجني نوفجورود في روسيا.
وكتب الاتحاد الدنماركي في بيان بحسابه على تويتر "توقفوا. يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين، "هذه واقعة غير مقبولة تماما. لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون".