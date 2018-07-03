اللاجئون إلى أوروبا..فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية

هولندا هي واحدة من تسع دول أوروبية شاركت في المشروع التجريبي Skills2Work، "مهارات من أجل الوظيفة " والذي تم إنشاؤه من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM). يهدف هذا المشروع إلى دمج اللاجئين والمهاجرين في سوق العمل. جون لاجىء سوري شارك في هذه التجربة.

في سوريا، كان يشغل جون وظيفة مدير مبيعات. أما اليوم فهو لاجئ ويعمل طاهيا في شركة تموين بأمستردام.