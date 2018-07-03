رغم العثور عليهم.. محنة الاطفال التايلنديين لم تنته بعد

قال حاكم إقليم تشيانج راي التايلاندي يوم الثلاثاء 3 يوليو / تموز إن 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم والذين جرى العثور عليهم بعد عشرة أيام أحياء داخل كهف عميق غمرته المياه سيعانون من محنتهم لفترة أطول بينما يعمل رجال الإنقاذ لإخراجهم سالمين.

وشق غواصون طريقهم بصعوبة عبر ممرات ضيقة ومياه عكرة للعثور على الصبية في وقت متأخر من ليل الاثنين على صخرة مرتفعة تقع على بعد أربعة كيلومترات من مدخل الكهف.