نجل رهينة فرنسية يبحث عن أمه في صحارى إفريقيا، فهل يلتقيها؟

جلس سيباستيان بترونين على جهاز كمبيوتر محمول يشاهد فيديو لوالدته، وهي تلبس غطاء للرأس وتبدو متعبة والدمع في عينيها، كأحدث دليل على أن المسنةّ البالغة من العمر 72 عاماً، ما زالت على قيد الحياة، بعد نحو عامين من اختطافها من قبل الجهاديين، واحتجازها في مكان ما في صحراء مالي.

الآن، وخوفاً من تدهور صحتها، يأمل أن يسمح له خاطفوها بزيارتها مرة واحدة فقط، حتى لو كانت هناك فرصة ضئيلة تمكنه من استعادتها.