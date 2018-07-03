خرج مئات من طائفة السيخ الهندية إلى الشوارع احتجاجاً على مقتل 19 شخصاً، معظمهم من السيخ والهندوس الأفغان، على يد انتحاري في أفغانستان.
مئات "السيخ" في الهند ينددون بتفجير استهدف طائفتهم في أفغانستان
مئات "السيخ" في الهند ينددون بتفجير استهدف طائفتهم في أفغانستان
ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء، وهم يهتفون بصلوات السيخ، وساروا بالقرب من سفارة أفغانستان في العاصمة الهندية نيودلهي، مطالبين بحماية أفضل لجماعة السيخ التي تعيش في أفغانستان.
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وكانت جماعة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عن التفجير انتحاري استهدف وفداً من طوائف الأقليات، بينما كان متوجهاً إلى مقر الحاكم في مدينة جلال آباد الشرقية يوم الأحد لعقد اجتماع مع الرئيس أشرف غاني.
وكان أفطار سينغ كالزا، وهو أحد زعماء طوائف السيخ، من بين القتلى. وكالزا هو المرشح السيخي الوحيد في الانتخابات البرلمانية الأفغانية المقرر إجراؤها تجرى في تشرين الأول أكتوبر.
ويفكر الكثير من الأقلية السيخية المتناقصة في أفغانستان في الرحيل للهند المجاورة بعد تفجير انتحاري وقع الأحد في مدينة جلال اباد في شرق البلاد.