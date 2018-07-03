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وكالة تابعة لداعش تعلن مقتل نجل البغدادي في حمص بسوريا

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وكالة تابعة لداعش تعلن مقتل نجل البغدادي في حمص بسوريا

وكالة تابعة لداعش تعلن مقتل نجل البغدادي في حمص بسوريا
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وكالة ناشر نيوز
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أعلنت وكالة أنباء تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أن نجل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم قتل في مدينة حمص بسوريا.

وقالت وكالة ناشر نيوز في بيان لها "حذيفة البدري ... نجل الخليفة... قُتل منغمساً في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".

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ولد أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، في مدينة سامراء شمالي بغداد عام 1971.

المصدر: رويترز

الوكالات • رويترز