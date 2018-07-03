بدء موسم البطيخ المكعب في اليابان
بدأ المزارعون في محافظة كاغاوا ، غرب اليابان ، شحن البطيخ المكعب عبر البلاد.
وتم تطوير هذا النوع من البطيخ لأول مرة من قبل المزارعين في مدينة زينتسوجي، قبل ستة وأربعين عاماً، لجعل الثمرة ذات قیاس مناسب لوضعها في الثلاجة.
ويقول المزارعون إن البطيخ يجب أن يوضع في صناديق مكعبة، بمسافة فاصلة بين الثمرة والصندوق يبلغ سمكها 18 سنتيمتراً في كل جانب، قبل أن تنضج بالكامل.
ويتم بيع البطيخ لتجار الجملة بحوالي 90 دولار لكل ثمرة ثم في الغالب تذهب إلى المتاجر الكبرى في طوكيو وأوساكا.