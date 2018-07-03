صور صيادة أمريكية مع زرافة نافقة تثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صور صيادة من ولاية كنتاكي الأمريكية مع زرافة سوداء نافقة كانت قد اصطادتها في جنوب إفريقيا ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشارها على الشبكة العنكبوتية.
وعبر آلاف من مستخدمي موقع تويتر عن غضبهم من تيس تومسون تالي البالغة من العمر 37 عاما لقتلها الزرافة النادرة في رحلة صيد خلال فصل الصيف الماضي.
وذكرت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) أن الصيادة تالي كتبت في رسالة تم حذفها من على فيسبوك "تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي إلى واقع! رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها لفترة".
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وجاء في الرسالة أن عمر الزرافة أكثر من 18 عاما ووزنها حوالي 1815 كيلوغراما. وعمر الزرافة عادة 25 عاما وفقا لناشونال جيوغرافيك.
ولم تفلح محاولات الاتصال بتالي للتعليق عن الموضوع.
ولم تنتشر الصور إلا مؤخرا بعد أن أعاد موقع أفريكلاندبوست نشرها على تويتر الشهر الماضي. وسرعان ما انتشرت الإدانات على الإنترنت.
ودافعت تالي عن نفسها في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها لقناة فوكس نيوز ونشرتها القناة على موقعها الإلكتروني قائلة إن الزرافة لم تكن من الأنواع المصنفة كأنواع نادرة في جنوب إفريقيا.
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