السلطات الماليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن السلطات اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.
وقال مصدران قريبان من الأسرة إن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه. وتوقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.
ويأتي اعتقال عبد الرزاق بعد يوم من بدء هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا استجواب نائبه ووزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي، في إطار تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل أموال.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن استجواب حميدي يأتي بشأن اعتراف له يعود إلى العام 2015، بتلقي رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، تبرعات من أمراء سعوديين بقيمة 700 مليون دولار.
وسبق أن داهمت قوات الأمن الماليزية مقار ومنازل تعود لرئيس الوزراء الأسبق،حيث أعلنت الشرطة الأربعاء الماضي عن مصادرتها ممتلكات تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.
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