مارادونا: "مستعد لتدريب منتخب بلادي مجانا"

اقترح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا تدريب مننتخب بلاده مجانا وذلك بعد الخروج المبكر للأرجنتين من دور ال16 لكأس العالم على يد المنتخب الفرنسي.
ورداً على إذا ما كان مارادونا على استعداد تكرار تجربة تدريبه لمنتخب الأرجنتين بعدما قاد الفريق خلال نهائيات كأس العالم عام 2010 قال: "نعم وسأفعل ذلك مجانا. لن أطلب أي شيء في المقابل".
ويأتي السؤال رغم أن المدرب الحالي خورخي سامباولي يرتبط بعقد مع الاتحاد الأرجنتيني حتى 2022.
وتابع مارادونا خروج الأرجنتين من كأس العالم بالخسارة 4-3 من فرنسا بمدينة كازان مطلع الأسبوع الجاري.
وقاد مارادونا الأرجنتين في كأس العالم 2010 إلى الوصول للدور ربع النهائي قبل الخسارة 4-صفر أمام ألمانيا في دور الثمانية. ومنذ ذلك الحين تولى مارادونا، الذي قاد بلاده كلاعب لإحراز لقب كأس العالم 1986، تدريب أندية النصر والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
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