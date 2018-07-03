انتحر مونوتوش هالدر (20 عاماً) من مشجعي ميسي ومنتخب الأرجنتين في منطقة مالدا الواقعة في غرب البنغال، (قرب الحدود الفاصلة بين الهند و بنغلاديش)، وذلك بعد خسارة الأرجنتين 4-3 أمام فرنسا في الدور 16 من كأس العالم الجارية حالياً في روسيا.
انتحار أحد مشجعي "ميسي" متأثراً بخروج الأرجنتين من المونديال
انتحار أحد مشجعي "ميسي" متأثراً بخروج الأرجنتين من المونديال
وشعر هالدر، وهو من عشاق ميسي المفرطين، بالحزن الشديد بعد خروج فريقه المفضل من منافسات المونديال.
وبعد أن انتهى من العشاء ليلة السبت توجه للنوم وأقفل أبواب غرفة نومه.
وفي صباح يوم الأحد، وبعد عدة محاولات لإيقاظه، بينما لم يفتح الباب، تم إبلاغ الشرطة. التي حضرت وكسرت القفل، ليعثر على جثة هالدر معلقة من السقف.
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وقال المغول هالدر (والد المتوفى): "لم يكن ابني يعاني من المرض. لقد كان مشجعاً للأرجنتين، وكان في كل يوم يظل ملتصقاً بالتلفزيون منذ انطلاق كأس العالم. لقد كان مرعوباً بعد خسارة الأرجنتين أمام فرنسا. ولكننا لم نعتقد أبداً أنه سيفعل شيئاً كهذا".
وتعد كل من ولاية كيرالا والبنغال الغربية بمثابة بؤر لتشجيع كرة القدم في الهند.
وتحظى دول أمريكا الجنوبية وخصوصاً البرازيل والأرجنتين بشعبية كبيرة بين الجماهير حول العالم.