أعلنت الشرطة النيجيرية يوم الثلاثاء عن نجاحها في إنقاذ والد قائد منتخب نيجيريا لكرة القدم بعد اختطافه من قبل أشخاص طلبوا فدية قدرها 32700 دولار لإطلاق سراحه.
بعد اختطافه قبيل مباراة الأرجنتين.. تحرير والد لاعب نيجيريا أوبي ميكل
بعد اختطافه قبيل مباراة الأرجنتين.. تحرير والد لاعب نيجيريا أوبي ميكل
الواقعة هي الثانية لاختطاف والد اللاعب خلال السبع سنوات الماضية حيث علم اللاعب بالخبر قبيل لقاء نيجيريا ضد الأرجنتين بالبطولة الأسبوع الماضي.
وقاد ميكل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا قبل خروج الفريق الأفريقي من دور المجموعات.
وقالت الشرطة في ولاية إينوجو بجنوب البلاد في بيان إنها أنقذت الوالد ويدعى با مايكل أوبيو ومعه سائقه مشيرة إلى أنهما لم يصابا بأذى عقب "تبادل لإطلاق النار" في إحدى الغابات يوم الاثنين.
ويشيع الخطف مقابل فدى في مناطق بنيجيريا خاصة دلتا النيجر الغنية بالنفطة والمجاورة لولاية إينوجو.
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كان ميكل قال لصحيفة جارديان البريطانية إنه جرى إبلاغه باختطاف والده وأنه سيُقتل إذا أبلغ أي شيء عن هذه المسألة، وذلك قبل ساعات من قيادته لمنتخب بلاده في مباراة الأرجنتين يوم 26 يونيو حزيران.
وجاء في بيان الشرطة "انقض أفراد يعملون في المعلومات الاستخبارية على الخاطفين عندما نشبت معركة بالأسلحة" مضيفا أن الخاطفين تركوا الضحايا في الصحراء.
وكان والد ميكل تعرض للخطف في الماضي. وقد احتجزه خاطفون في وسط نيجيريا عام 2011 ثم أطلق سراحه رغم امتناع السلطات عن التعليق عن كيفية إطلاق سراحه.
المصدر: رويترز