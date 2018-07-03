اعتقال متظاهرين في لوس أنجلوس بسبب سياسة ترامب حيال الهجرة

آلاف المتظاهرين في لوس أنجلوس خرجوا دعما للمهاجرين، هتفوا بالإسبانية "ماذا نريد؟، نريد العدالة، متى؟ الآن"، لا فتات حملوها أظهرت تعاطفهم مع الأهالي الذين تم فصل أبنائهم عنهم وفقا لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احدى هذه اللافتات حاكت أفكار طفل صغير يطالب بلقاء أمه.

الشرطة الأمريكية هذه المرة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام المتظاهرين، فرغم سلميتهم حسب ما ظهر في مقطع الفيديو، إلا أن هذا لم يمنع قوات الأمن من اعتقال حوالي 80 شخصا، بعد خروجهم احتجاجا على قرارات إدارة ترامب بخصوص المهاجرين القادمين من المكسيك.

المتظاهرون الموقوفون، ومن بينهم مايك بونين عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس، وقفوا أمام دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، حيث تم توقيفهم.