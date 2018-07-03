اعتقال متظاهرين في لوس أنجلوس بسبب سياسة ترامب حيال الهجرة

آلاف المتظاهرين في لوس أنجلوس خرجوا دعما للمهاجرين، هتفوا بالإسبانية "ماذا نريد؟، نريد العدالة، متى؟ الآن"، لا فتات حملوها أظهرت تعاطفهم مع الأهالي الذين تم فصل أبنائهم عنهم وفقا لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احدى هذه اللافتات حاكت أفكار طفل صغير يطالب بلقاء أمه.
الشرطة الأمريكية هذه المرة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام المتظاهرين، فرغم سلميتهم حسب ما ظهر في مقطع الفيديو، إلا أن هذا لم يمنع قوات الأمن من اعتقال حوالي 80 شخصا، بعد خروجهم احتجاجا على قرارات إدارة ترامب بخصوص المهاجرين القادمين من المكسيك.
المتظاهرون الموقوفون، ومن بينهم مايك بونين عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس، وقفوا أمام دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، حيث تم توقيفهم.
وفي يوم السبت 30 يونيو / حزيران خرج آلاف المتظاهرين في شوارع الولايات المتحدة بحسب رويترز، مطالبين ترامب بإيقاف حملة على المهاجرين أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود الأمريكية المكسيكية وتسببت في خطط لإقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش.
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وفي سان فرانسيسكو ومينيسوتا وشيكاغو وأماكن أخرى تجمع الآلاف في مسيرات في الشوارع أو مظاهرات في المباني العامة.
وانضم مشاهير في هوليوود للمظاهرة التي نظمت في لوس أنجلس وتحدث سياسيون إلى المحتجين قائلين إنهم متضامنون معهم في معارضتهم لسياسة الهجرة التي يطبقها ترامب..
ويقول ترامب إن الهجرة غير الشرعية تزيد معدلات الجريمة. وفي مايو أيار طبق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.
وأدى ذلك إلى فصل أكثر من ألفي طفل عن آبائهم وأمهاتهم، مما أثار موجة غضب عارمة هذا الشهر حتى من بعض حلفاء ترامب