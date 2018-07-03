الإضرابات تتسبب في إلغاء رحلات أكثر من 210 ألف راكب في أوروبا

كشفت شركة الطيران "ريان اير" التي تتخذ من دبلن مقراً لها عن شهر آخر من بؤس السفر، بسبب إضرابات مراقبة الحركة الجوية والتي تسببت بإلغاء رحلات أكثر من 210 ألف راكب في حزيران يونيو.
وأعلنت الشركة أن أكثر من 1100 رحلة ألغيت للشهر الثاني على التوالي بسبب إضرابات مراقبة الحركة الجوية خلال أربعة أسابيع في حزيران يونيو، فضلاً عن نقص الموظفين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. هذا بالمقارنة مع 41 إلغاء فقط في حزيران يونيو من العام الماضي.
وكررت شركة الطيران منخفضة التكلفة دعوتها لاتخاذ إجراء من أوروبا للمساعدة في التصدي لخسائر الإضرابات.
وقال كبير مسؤولي التسويق كيني جاكوبس: "للأسف، تم إلغاء رحلات طيران أكثر من 210،000 عميل من شركة "ريان إير" في حزيران يونيو بسبب أربعة أسابيع من إضرابات مراقبة الحركة الجوية، ونقص موظفي ATC البريطاني والألماني والفرنسي".
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وتدعو شركة "ريان إير" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب المفوضية الأوروبية والحكومات الأوروبية، لمواجهة تأثير إضرابات مراكز النقل الجوي ونقص الموظفين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على تعطيل خطط السفر لملايين المستهلكين في أوروبا هذا الصيف".
كما كشفت شركة الطيران "إيزي جيت" عن تأثير اضطرابات الإضراب في الأسابيع الأخيرة، حيث ألغت نحو 1000 رحلة في أيار مايو، كما تسببت العواصف الرعدية واسعة النطاق في خسائرها.
وتعد إضرابات مراقبة حركة المرور الجوية مكلفة بالنسبة لشركات الطيران ومربكة لحد كبير بالنسبة للركاب، خاصة في فرنسا، حيث تحتاج العديد من الرحلات الجوية في المملكة المتحدة إلى استخدام المجال الجوي الفرنسي أو الطيران لمسافات أطول لتجنب ذلك.
وصرحت مجموعة ريان اير وشركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش أيرويز) بأنهما سيقدمان شكوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية بشأن فشل فرنسا بمعالجة الإضرابات التي تعيق مراقبة الحركة الجوية.