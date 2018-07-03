الإضرابات تتسبب في إلغاء رحلات أكثر من 210 ألف راكب في أوروبا

كشفت شركة الطيران "ريان اير" التي تتخذ من دبلن مقراً لها عن شهر آخر من بؤس السفر، بسبب إضرابات مراقبة الحركة الجوية والتي تسببت بإلغاء رحلات أكثر من 210 ألف راكب في حزيران يونيو.

وأعلنت الشركة أن أكثر من 1100 رحلة ألغيت للشهر الثاني على التوالي بسبب إضرابات مراقبة الحركة الجوية خلال أربعة أسابيع في حزيران يونيو، فضلاً عن نقص الموظفين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. هذا بالمقارنة مع 41 إلغاء فقط في حزيران يونيو من العام الماضي.