شاهد: رئيس وزراء هولندا يقاطع ترامب في مؤتمر صحفي

قاطع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين 2 يوليو / تموز خلال مؤتمر صحفي، بعد أن قال الأخير بأن فشل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون "إيجابيا".
وأعلن ترامب في المؤتمر ذاته عن اجتماع قريب بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الأوروبيين، لمناقشة الخلاف بشأن رسوم تجارية وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد دراسة ما إن كان بإمكانه تقديم شيء لحل الإشكال، وقال ترامب:"إذا نجحنا في ذلك فسيكون ذلك إيجابيا وإذا لم نفعل فسيكون إيجابيا أيضا لأن.."، إلا أن رئيس الوزراء الهولندي قاطعه قائلا "لا".
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الخلافات الأمريكية الأوروبية حول الاتفاقات التجارية بينهما بدأت بفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم الأوروبية، وإعلان النية عن فرض رسوم على السيارات وقطع الغيار أيضا.
وحذر الاتحاد الأوروبي واشنطن يوم الجمعة 29 يونيو / حزيران من أن التهديد بفرض رسوم جديدة على واردات السيارات الأوروبية قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الأمريكي كما ستكون له ردود فعل أوروبية.