تسببت أغزر أمطار تهطل على مدينى لاهور الباكستانية منذ ثمانية وثلاثين عاماً، بتحويل الطرق إلى أنهار مما أدى إلى جنوح السيارات ومقتل ستة أشخاص على الأقل.
أمطار لم تشهد لاهور لها مثيلاً من 38 عاماً تحول شوارعها إلى أنهار
أمطار لم تشهد لاهور لها مثيلاً من 38 عاماً تحول شوارعها إلى أنهار
وقال جام سجاد حسين المتحدث باسم خدمة الإنقاذ، إن انهيار سقف أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وصعقت الكهرباء شخصين آخرين.
وقال سائقو السيارات إن الرحلات التي تستغرق عادة خمس دقائق باتت تستغرق ساعتين بسبب الطرق التي غمرتها الفيضانات.
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وقال كبير خبراء الأرصاد في باكستان محمد رياض، إن لاهور سجلت مئتين وأربعة عشر ملليمتراً من الأمطار في أربع وعشرين ساعة، في أعنف هطول منذ ثمانية وثلاثين عاماً، وأضاف أن الرياح الموسمية ستؤدي إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة لمدة تتراوح ما بين أربع وعشرين إلى ثمانية وأربعين ساعة قادمة.
وانتقد لاعب الكريكت والسياسي الباكستاني عمران خان الأوضاع، قائلاً إن تنفيذ المشاريع بعجلة وبدوافع خفية لتجهيزها واستثمارها في الانتخابات دون إعداد دراسات جدوى وإيلاء اهتمام للعواقب المترتبة على احتمال فشل هذه المشاريع، يأتي بمثل هذه النتائج.