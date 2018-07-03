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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب راض عن مسار المحادثات النووية مع كوريا الشمالية

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ترامب راض عن مسار المحادثات النووية مع كوريا الشمالية

ترامب راض عن مسار المحادثات النووية مع كوريا الشمالية
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع كوريا الشمالية "تمضي بشكل جيد" فيما يسعى مسؤولون أمريكيون للتوصل لاتفاق مع بيونغيانغ بشأن خطة لنزع السلاح النووي في أعقاب القمة الذي عقدت الشهر الماضي بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ووصف البيت الأبيض الاجتماعات الراهنة بأنها إيجابية، لكنه لم يعلق على تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة أفادت بأن تقييم المخابرات الأمريكية خلص إلى أن كوريا الشمالية توسع نطاق قدرات التسليح.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر إن كوريا الشمالية "لم تجر أي تجارب صاروخية أو نووية في ثمانية شهور".

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وأعلن البيت الأبيض الاثنين أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفدا أمريكياً اجتمع في مطلع الأسبوع مع وفد من كوريا الشمالية على الحدود بين الكوريتين، لمناقشة الخطوات المقبلة لتطبيق إعلان القمة التي عقدت يوم 12 حزيران يونيو الفائت.

وقال ترامب على تويتر "العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية تمضي بشكل جيد"!