حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن يوم الثلاثاء على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد.
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناشد الأردن فتح الحدود أمام النازحين السوريين
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناشد الأردن فتح الحدود أمام النازحين السوريين
وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوي والبري في الأسبوعين الأخيرين.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحفية "ندعو الحكومة الأردنية لإبقاء حدودها مفتوحة كما ندعو الدول الأخرى في المنطقة لتكثيف الجهود واستقبال المدنيين الفارين".
وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إن ما يقدر بنحو 40 ألف سوري يحتشدون بالقرب من الحدود مع الأردن الذي يستضيف بالفعل 650 ألف لاجئ سوري مسجل.