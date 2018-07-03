غريفيث في جولة جديدة من المفاوضات مع الحوثيين لوقف اتساع دائرة الصراع

يقوم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بجولة جديدة إلى اليمن حيث وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء للاجتماع مع المتمردين الحوثين. ويسعى غريفيث إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع الدائر هناك ومنع اتساع نطاق الصراع حول الحديدة المطلة على البحر الأحمر والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ووصل غريفيث إلى العاصمة صنعاء يوم الاثنين التي يسيطر عليها الحوثيين في وقت تأمل فيه القوات الحكومية أن يقنع غريفيث المتمردين الحوثيين بتسليم المدينة والميناء دون قيد أو شرط.

وسبق وأن فشل غريفيث في مهمة التسوية السياسية لأن المتمردين وافقوا على تسليم الميناء إلى الأمم المتحدة مع الإبقاء سيطرتهم على المدينة بشكل كامل.