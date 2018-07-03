غريفيث في جولة جديدة من المفاوضات مع الحوثيين لوقف اتساع دائرة الصراع

يقوم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بجولة جديدة إلى اليمن حيث وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء للاجتماع مع المتمردين الحوثين. ويسعى غريفيث إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع الدائر هناك ومنع اتساع نطاق الصراع حول الحديدة المطلة على البحر الأحمر والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
ووصل غريفيث إلى العاصمة صنعاء يوم الاثنين التي يسيطر عليها الحوثيين في وقت تأمل فيه القوات الحكومية أن يقنع غريفيث المتمردين الحوثيين بتسليم المدينة والميناء دون قيد أو شرط.
وسبق وأن فشل غريفيث في مهمة التسوية السياسية لأن المتمردين وافقوا على تسليم الميناء إلى الأمم المتحدة مع الإبقاء سيطرتهم على المدينة بشكل كامل.
وقال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش الأحد إن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات ودول أخرى علقت عملياتها العسكرية بالقرب من الحديدة ، من أجل إعطاء ما يكفي من الوقت لجيريفيث للتوسط في وقف إطلاق النار. أما المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية فقد أكد أن زيارة غريفيث تهدف إلى وضع إطار للحل السياسي.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
ترامب يكشف في تغريده عن طلب تقدم به للعاهل السعودي
المئات يعتصمون في صنعاء احتجاجاً على هجوم التحالف على مدينة الحديدة في اليمن
مبعوث الأمم المتحدة يناقش الوضع في الحديدة وتحذيرات من حدوث مجاعة
ويقع ميناء الحديدة في شمال المدينة على البحر الأحمر، هو ثاني أكبر ميناء في اليمن ويعتبر مركز النقل مع دول البحر الأحمر الأخرى وأوروبا. كما يعتبر شريان الحياة لتوريد الذخيرة للمتمردين.
بدأ التحالف الذي تقوده السعودية بالتدخل في صراع اليمن في مارس 2015 للتراجع عن مكاسب المتمردين واستعادة حكم الرئيس.
وتسبب الصراع في اليمن في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، وأجبر ثلاثة ملايين آخرين على ترك منازلهم ، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.