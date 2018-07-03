تحقق شركة Samsung بشأن تقارير تفيد بأن تطبيق المراسلة النصية على جهازي Galaxy S8 و S9 يرسل صوراً إلى جهات اتصال عشوائية بدون إذن المستخدمين.
واشتكى بعض مستخدمي هواتف سامسونغ الذكية، من "فضيحة" أشعلت جدلاً واسعاً من جديد بشأن احترام خصوصية البيانات.
فضائح قد تطال مستخدمي سامسونغ، مع صور ترسل من جوالاتهم دون علمهم
تحقق شركة Samsung بشأن تقارير تفيد بأن تطبيق المراسلة النصية على جهازي Galaxy S8 و S9 يرسل صوراً إلى جهات اتصال عشوائية بدون إذن المستخدمين.
واشتكى بعض مستخدمي هواتف سامسونغ الذكية، من "فضيحة" أشعلت جدلاً واسعاً من جديد بشأن احترام خصوصية البيانات.
وقال المشتكون أنهم علموا بذلك مصادفة من خلال أصدقائهم الذين تلقوا الرسائل، حيث لم يُظهر تطبيق رسائل سامسونغ أي علامة تدل على إرسال الصور.
وعلى الرغم من أنه ليس واضحاً ما الذي يسبب إرسال الرسائل العشوائية، فإن المستخدمين المتأثرين قد أبلغوا عن تلقي تحديث إلى تطبيق المراسلة النصية الافتراضي على هواتفهم الذكية من سامسونغ، التي تمكن خدمات الاتصالات الغنية (RCS).
وقد تم إرسال الصور عبر تطبيق "رسائل سامسونغ" للمراسلات، مع عدم وجود ما يشير إلى أن الصور قد تم إرسالها بالفعل من الهاتف، إذ أبلغ بعض المستلمين للرسائل أصدقاءهم عن هذا الخلل.
وقال أحد المستخدمين إن هاتفه أرسل معرض الصور بالكامل إلى صديقته، وليس صورة أو اثنتين كما حدث للبعض، وذكر آخرون أن أجهزتهم أرسلت صورا إلى زوجاتهم.
وتأثرت أجهزة Galaxy S9 وGalaxy S9 Plus ، على وجه التحديد من هذه المشكلة، وليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة أخرى قد تأثرت بالمشكلة نفسها.
ووفقاً لأحد المستخدمين، أرسل هاتفه Galaxy S9 مكتبة صوره كاملة إلى إحدى جهات الاتصال لديه في منتصف الليل بينما كان نائماً، ولحسن الحظ كانت جهة الاتصال أحد رفاقه.
في غضون ذلك، يمكن للمستخدمين التبديل إلى تطبيق مراسلة نصية آخر، مثل رسائل Android من Google، أو تعطيل الوصول إلى تخزين الهاتف لتطبيق Samsung Messages.
وبينما قالت شركة سامسونغ إنها على دراية بالمشكلة، وإن فرقها الفنية تتابعها، فإنها لم تقدم حلاً لها حتى الآن، وطلبت من المستخدمين الذي يعانون من هذا الخلل الاتصال بها.