السلطات الأمريكية تجري اختبارا صاروخيا لتطوير الأبحاث الفضائية

اختبرت السلطات الأمريكية الاثنين محركا صاروخيا يعمل بسرعة أكبر مصمما ليكون جزءً من مركبة فضائية يمكن إعادة استخدامها مجددا بعد إطلاقها في الفضاء.
المحرك AR-22 سيعمل على تشغيل مركبة فضائية تجريبية تسمى "فانتوم إكسبرس" في إطار تعاون بين وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة شركة بوينغ، وآيروجيت روكيتاين.
حاليا، يقوم المهندسون باختبار المحرك على مدى 10 أيام من خلال القيام بتسخينه لمدة 100 ثانية وإعادة العملية بعد 24 ساعة. وصادف يوم الإثنين عملية الإختبار السادسة من مجموع 10.
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هذا المشروع يهدف لإنشاء نوع جديد من المركبات الفضائية التي يمكن إطلاقها في مدار أرضي منخفض خلال فترة قصيرة من الزمن بدلاً من ااشهور أو السنوات التي تستغرقها العملية اليوم. بالإضافة إلى تكلفة أقل من البرامج الفضاء التقليدية.
المركبة الفضائية ستكون غير مأهولة ويبلغ حجمها حجم طائرة رجال الأعمال. ومن المنتظر أن تنطلق رأسياً وعند وصولها إلى ارتفاع معين ، يتم إطلاق مرحلة ثانية لإرسال القمر صناعي إلى مداره.