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تايلاند

شاهد: لحظة احتفال عمال الإنقاذ بالعثور على العالقين أحياء بكهف في تايلاند

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شاهد: لحظة احتفال عمال الإنقاذ بالعثور على العالقين أحياء بكهف في تايلاند

شاهد: لحظة احتفال عمال الإنقاذ بالعثور على العالقين أحياء بكهف في تايلاند
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احتفلت فرق الإنقاذ التايلاندية لحظة علمها بأن اللاعبين ال12 ومدربهم المحاصرين منذ عشرة أيام داخل كهف لا يزالوا على قيد الحياة ويمكن إنقاذهم.

ووضع عمال تايلانديون الثلاثاء الحصى خارج المدخل المؤدي إلى الكهف وذلك قبل دخول غواصين في محاولة لإنقاذهم.

وقال مسؤولون في الموقع إن وضع الحصى يهدف إلى منع تحول المكان إلى بركة طينية في حال ساءت الأحوال الجوية وكذلك لتسهيل وصول المركبات التي تقل المساعدات والمعدات.

واختفى الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما بعد تمرين لكرة القدم يوم 23 يونيو حزيران حيث ذهبوا لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانغ الذي يقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود الشمالية مع ميانمار.

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الوكالات • Reuters

منتج شريط الفيديو • maha farid