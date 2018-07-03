شاهد: لحظة احتفال عمال الإنقاذ بالعثور على العالقين أحياء بكهف في تايلاند

احتفلت فرق الإنقاذ التايلاندية لحظة علمها بأن اللاعبين ال12 ومدربهم المحاصرين منذ عشرة أيام داخل كهف لا يزالوا على قيد الحياة ويمكن إنقاذهم.
ووضع عمال تايلانديون الثلاثاء الحصى خارج المدخل المؤدي إلى الكهف وذلك قبل دخول غواصين في محاولة لإنقاذهم.
" الهدف من المراجعة هو التأكيد على أن جميع أشكال مشاركة الاتحاد الأوروبي - أنشطة الاتحاد الأوروبي وأدواته والمشاركة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية والمهام المدنية للاتحاد الأوروبي - فعالة وعلى قدر كافٍ من الكفاءة لتعزيز هدف حل الدولتين، بما في ذلك في غزة والتي جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية تعد جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلي" فرناندو جنتيليني المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"أستطيع تأكيد أن المجال الجوي في جورجيا مغلق أمام شركتي طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام، وسيغلق المجال أمام أي شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين"" جوتشا ميزفريشفيلي رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا
"عندما عينت في العام 2004 وزيرة للثقافة كنت أشعر بأن حالة افتخار تنتاب الجالية المغاربية بشكل عام و كذا المغربية على وجه الخصوص حيث كنت أمثل بالنسبة لهم رمزا حيث إنهم كانوا يقولون في قرارة أنفسهم إذا ما نجحت فضيلة لعنان في أن تصل إلى ما وصلت إليه فذلك يعني أن أبناءنا بإمكانهم أن يبلغوا ما بلغته فضيلة." فضيلة لعنان وزيرة
" تؤكد هذه الانتخابات انزياحا نحو حكم استبدادي ويدفع بأنقرة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. لقد كانت الحملات الانتخابية غبر متوازنة حين يتعلق الأمر بالحملة الإعلامية على التلفزيون،فقد استفاد الرئيس من 120 ساعة،بينما خصصت للمعارضة جميعها 20 ساعة فقط." مارك بيريني الباحث في معهد كارنيجي أوروبا ببروكسل
"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
" الهدف من المراجعة هو التأكيد على أن جميع أشكال مشاركة الاتحاد الأوروبي - أنشطة الاتحاد الأوروبي وأدواته والمشاركة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية والمهام المدنية للاتحاد الأوروبي - فعالة وعلى قدر كافٍ من الكفاءة لتعزيز هدف حل الدولتين، بما في ذلك في غزة والتي جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية تعد جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلي" فرناندو جنتيليني المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"أستطيع تأكيد أن المجال الجوي في جورجيا مغلق أمام شركتي طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام، وسيغلق المجال أمام أي شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين"" جوتشا ميزفريشفيلي رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا
"عندما عينت في العام 2004 وزيرة للثقافة كنت أشعر بأن حالة افتخار تنتاب الجالية المغاربية بشكل عام و كذا المغربية على وجه الخصوص حيث كنت أمثل بالنسبة لهم رمزا حيث إنهم كانوا يقولون في قرارة أنفسهم إذا ما نجحت فضيلة لعنان في أن تصل إلى ما وصلت إليه فذلك يعني أن أبناءنا بإمكانهم أن يبلغوا ما بلغته فضيلة." فضيلة لعنان وزيرة
" تؤكد هذه الانتخابات انزياحا نحو حكم استبدادي ويدفع بأنقرة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. لقد كانت الحملات الانتخابية غبر متوازنة حين يتعلق الأمر بالحملة الإعلامية على التلفزيون،فقد استفاد الرئيس من 120 ساعة،بينما خصصت للمعارضة جميعها 20 ساعة فقط." مارك بيريني الباحث في معهد كارنيجي أوروبا ببروكسل
"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
شاهد: لحظة احتفال عمال الإنقاذ بالعثور على العالقين أحياء بكهف في تايلاند
ووضع عمال تايلانديون الثلاثاء الحصى خارج المدخل المؤدي إلى الكهف وذلك قبل دخول غواصين في محاولة لإنقاذهم.
وقال مسؤولون في الموقع إن وضع الحصى يهدف إلى منع تحول المكان إلى بركة طينية في حال ساءت الأحوال الجوية وكذلك لتسهيل وصول المركبات التي تقل المساعدات والمعدات.
واختفى الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما بعد تمرين لكرة القدم يوم 23 يونيو حزيران حيث ذهبوا لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانغ الذي يقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود الشمالية مع ميانمار.
الوكالات • Reuters
منتج شريط الفيديو • maha farid