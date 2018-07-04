أمريكية في ال 92 من العمر تقتل ابنها بالرصاص

قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 92 عاما للاشتباه في أنها قتلت ابنها البالغ من العمر 72 عاما بالرصاص بسبب اعتزامه نقلها إلى دار لرعاية المسنين.

وقال مسؤولون قضائيون إن الشرطة اعتقلت آنا ماي بليسينج يوم الاثنين 2 يوليو / تموز من المنزل الذي كانت تعيش فيه مع ابنها والواقع في ضواحي مدينة فينيكس، مع إمكانية الإفراج عنها بكفالة قدرها نصف مليون دولار.

وأفاد بيان مكتوب من مكتب قائد شرطة مقاطعة ماريكوبا يوم الثلاثاء أن بليسينج أبلغت المحققين بعد اعتقالها بأنها خبأت مسدسين في ثوبها وواجهت ابنها في غرفته حيث أطلقت عليه عدة طلقات.