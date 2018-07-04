قاضية تأمر بحبس رئيس الإكوادور السابق رفايل كوريا

أمرت قاضية إكوادورية يوم الثلاثاء 3 يوليو / تموز بحبس الرئيس السابق رفائيل كوريا في إطار قضية تشمل خطف مشرع، مطلقة شرارة مواجهة مع السياسي اليساري المقيم في بلجيكا والذي تعهد بالطعن على الحكم وتحدى أمر سجنه.

وكان النائب المعارض السابق فرناندو بالدا تعرض للخطف لفترة وجيزة عام 2012 في كولومبيا المجاورة التي كان فر إليها بعد الحكم عليه بالسجن عامين للتشهير بكوريا.