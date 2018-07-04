الأهلي المصري يبيع المغربي أزارو إلى "هيبي فورتشن" الصيني

أعطت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الفريق، المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الحالية إلى نادي "هيبي فورتشن" الصيني. وجاء قرار لجنة الكرة بالموافقة على رحيل أزارو بعيد الحصول على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

وكان باتريس كارتيرون قد عقد جلسة مطولة مع المهاجم المغربي، مؤخرا أثناء معسكر الفريق الإعدادي بكرواتيا، لمناقشة رغبته في الانتقال لنادي "هيبي فورتشن" الصيني. وعقب الجلسة وافق كارتيرون وجهازه الفني على رحيل وليد أزارو للنادي الصيني، وهو ما أبلغ به محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للجنة الكرة خلال اتصال هاتفي.

وأكد علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، أن وليد أزارو سبق له ورفض عرضين واحد فرنسي وآخر بلجيكي من أجل التعاقد مع الأهلي وهو في سن صغير، وكان يعرف جيدًا أهمية ارتداء القميص الأحمر، مشيرا إلى أنّ "الأهلي الآن يبحث عن حل أزماته الفنية، عن طريق تدعيم مركزي الدفاع وصناع اللعب تحت المهاجمين". وقال رئيس اللجنة الفنية للأهلي: "لدينا العديد من الأسماء مطروحة لتعويض رحيل أزارو، منهم مهاجم أجنبي وآخر عربي".

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واستعرضت لجنة الكرة العرض المالي المقدم من نادي "هيبي فورتشن"، الذي جاء فيه شراء اللاعب بمبلغ 8 ملايين يورو في البداية، ثم قام برفع العرض المالي إلى 9.5 مليون يورو.