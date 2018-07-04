الحكم على الفتاة الأرجنتينية التي قتلت صديقها السابق بالسجن 35 عاما

قضت محكمة في الأرجنتين الثلاثاء بالسجن الأقصى على فتاة تبلغ من العمر 19 عاما بعد إدانتها بقتل صديقها السابق. ودانت المحكمة الأرجنتينية المتهمة المدعوة ناهر غالارزا بتاريخ 29 ديسمبر / كانون الأول بتهمة القتل العمدي بعد أن أطلقت النار على صديقها السابق فرناندو باستوريزو وقتله.
ورافع دفاع غالارزا بقوله أن المتهمة كانت ضحية للعنف المنزلي، غير أن المحكمة لم تأخذ بحجج الدفاع وفررت فرض أقصى عقوبة.
وقال جوستافو باستوريزو، والد الضحية "الفائز الوحيد في هذه المحاكمة هي العدالة الأرجنتينية ، التي كانت في أعلى مستوياتها، والتي كانت متفقة، المحكمة لم تأخذ أيًا من الأكاذيب التي أراد الطرف الآخر فرضها، وحكمت بالطريقة التي يجب أن تكون ".
وتمثل العقوبة القصوى في الأرجنتين 35 عاما وبهذا سيتم الإفراج عن غالارزا في عيد ميلادها الـ 54.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
رئيس وزراء ماليزيا السابق ينفي تهم خيانة الأمانة واستغلال السلطة
الكنيست يصوت بالأغلبية لصالح تشريع يقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية
قاض أمريكي يطالب بالإفراج عن المهاجرين لحين النظر في طلبات لجوئهم