أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء عن حادث يشتبه بأنه مرتبط بحالة تسمم وقالت إن رجلا وامرأة يرقدان في حالة حرجة ربما تعرضا لمادة مجهولة قرب بلدة سالزبري في جنوب انجلترا.
الشرطة البريطانية تعلن عن اشتباهها في وقوع حادث تسمم جديد بالقرب من سالزبري
الشرطة البريطانية تعلن عن اشتباهها في وقوع حادث تسمم جديد بالقرب من سالزبري
وقالت الشرطة في بيان "شرطة ويلتشير وأقارب أعلنوا هذا المساء عن واقعة كبرى بعد الاشتباه بأن الشخصين ربما تعرضا لمادة مجهولة في إيمزبري".
وأضافت "خدمات الطوارئ استدعيت إلى عنوان في شارع ماجلتون في إيمزبري مساء السبت بعدما جرى العثور على رجل وامرأة، وكليهما في الأربعينيات، فاقدي الوعي في عقار".
وتبعد إيمزبري نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من سالزبري، حيث شعر الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس آذار الماضي بمرض شديد بعد تعرضهما للتسميم بغاز أعصاب.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
لماذا فشلت روسيا في المشاركة بشأن تحقيقات هجوم سالزبري؟
بريطانيا عاجزة عن تحديد مصدر غاز أعصاب استخدم في هجوم على عميل روسي مزدوج
كشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم الجاسوس الروسي ببريطانيا
وقالت الشرطة الأربعاء إنها اعتقدت في بادئ الأمر أن الرجل والمرأة ربما تعاطيا مادة مخدرة ملوثة، لكنها أضافت أنها يخضعان لمزيد من الاختبارات. وأفادت الشرطة بأن الرجل والمرأة يعالجان في مستشفى سالزبري التي لا تزال مفتوحة كالمعتاد.
وكانت بريطانيا قد اتهمت فيما سبق روسيا بتسميم الجاسوس المزدوج الروسي سيرغي سكريبال وابنته في حادث مشابه.