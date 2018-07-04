لقطات أولية لميلاد كوكب قد تساعد على فهم الكون

تمّ رصد المراحل الأولى لولادة كوكب في الفضاء من خلال صور التقطها علماء فلك عن طريق تلسكوب ضخم تابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، وهو اكتشاف غير مسبوق لتشكل الكواكب.

وحسب صحيفة التلغراف، فقد رصد العلماء عملاقا غازياً ضخما يصل حجمه إلى ثلاثة أضعاف حجم كوكب المشتري، بحسب صحيفة التلغراف.

وأظهرت الصور كوكبا جنينا أطلق عليه اسم "بي دي أس 70 بي"، بدأ يتشكل عبر مادة تكوين الكوكب المحيطة بالنجم حديث الولادة، ويمكن رؤيته كضوء ساطع على يمين الجزء الأسود في منتصف الصورة. ويدور الكوكب على بعد 3 مليارات كيلومتر تقريبا من النجم المركزي، وهي المسافة نفسها التي تفصل كوكب أورانوس عن الشمس.

للمزيد:

علماء فلك يكتشفون للمرة الأولى آلاف الكواكب خارج مجرة "درب التبانة"

ناسا: "هناك كواكب يمكن العيش عليها"

وأشار العلماء إلى أنّ درجة حرارة الكوكب الجنين تبلغ 1000 درجة مئوية، وهي الأعلى مقارنة بالكواكب الموجودة في النظام الشمسي.

وتتشكل المنطقة المظلمة التي يمكن رؤيتها في منتصف الصورة، بسبب قناع يحجب الضوء من النجم المركزي، ويسمح لعلماء الفلك بالكشف عن قرص الكوكب الغريب.