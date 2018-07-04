محكمة النقض تُلغي قرار إدراج أبو تريكة ومحمد مرسي على قائمة الإرهابيين

ويقيم أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق منذ بضع سنوات في قطر حيث يعمل محللا في إحدى الشبكات التلفزيونية الرياضية.

وتتعلق الاتهامات الموجهة له بتقديم تمويل لجماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، عبر شركة سياحة يمتلكها مع آخرين لكنه ينفى هذا الاتهام.

أبو تريكة يعبر عن سعادته بحكم اليوم عبر تغريدة "أنا مسامح"

أربعة سنوات دون دليل واحد

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة في بيان على حسابه على فيسبوك اليوم الأربعاء "حكم النقض عنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحة موكلنا من كل الادعاءات التي سيقت ضده". وأضاف "على مدى أربع سنوات كاملة لم تقدم السلطات المختصة ثمة دليل حقيقي معتبر قانونا يدين موكلنا عدا تحريات للشرطة لم تعزز بدليل آخر".

وقاد أبو تريكة النادي الأهلي للفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية وقاد منتخب مصر للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين عامي 2006 و2008. واعتزل أبو تركية اللعب في نهاية عام 2013.

محمد مرسي

وبذلك يلغي قرار المحكمة حكما كانت أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في يناير كانون الثاني 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات من بينهم مرسي وأبو تريكة وعدد كبير من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن، قبلت الطعون على حكم 2017، وأمرت بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات جديدة لتنظرها من جديد.

وأضافت أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء لن يغير من الوضع القانوني لمرسي وأبو تريكة في شيء نظرا لصدور قرار من إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في 19 أبريل نيسان بإدراجهما مع 1527 شخصا آخرين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وكان محاميان ومصدر قضائي قالوا لرويترز في وقت سابق إن حكم محكمة الجنايات الصادر في أبريل نيسان يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره. وقال محامون إنهم قد طعنوا على الحكم بالفعل.

وكان الجيش أعلن عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمة وصدر ضده حكمان نهائيان بالسجن في قضيتين ولا يزال يحاكم في قضايا أخرى.

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