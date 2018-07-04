فرحة كبيرة عاشها الانجليز مساء الثلاثاء بعد فوز منتخب بلادهم على كولومبيا بضربات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة وتأهله إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.
المناصرون الانجليز يحتفلون بنهاية لعنة ركلات الترجيح
المناصرون الانجليز يحتفلون بنهاية لعنة ركلات الترجيح
فوز المنتخب الإنجليزي أنهى أخيرا لعنة ركلات الترجيح التي كانت تطارده في منافسات كأس العالم والتي كانت في كل مرة تحرمه من التأهل إلى الأدوار المتقدمة من المنافسة العالمية. هذا الفوز الذي اختطفه المنتخب الإنجليزي دفع بالمناصرين للخروج إلى الشوراع في انجلترا وروسيا للإحتفال.
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من جهتهم، سار مناصرو المنتخب السويدي على نفس نهج الانجليز، واحتفلوا طيلة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بالفوز الذي حققه منتخبهم على نظيره السويسري بهدف لصفر.
المنخب السويدي سيواجه في دور ربع النهائي من المونديال منتخب انجلترا.