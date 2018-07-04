ربح سائقو الحافلات في العاصمة الفرنسية باريس معركة استمرت سنوات، وأضحى بإمكانهم اليوم ارتداء سراويل قصيرة أثناء العمل، خلال الأيام التي تشتد فيها حرارة الصيف.
شاهد: السماح لسائقي حافلات باريس بارتداء سراويل قصيرة في العمل
شاهد: السماح لسائقي حافلات باريس بارتداء سراويل قصيرة في العمل
وقد عرضت سلطات النقل العمومي في باريس الزي الجديد على الصحافيين، والذي يمكن أن يتحول إلى سروال قصير، عبر سحاب يوجد أعلى الركبة.
فمن بداية شهر حزيران/يونيو وإلى غاية شهر أيلول/سبتمبر، عندما ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 28 درجة مائوية، يتم إعلام السائقين أنه بإمكانهم إزالة الجزء السفلي من سراويلهم.
أحد السائقين قال إن السراويل العادية تلتصق بالجسم خلال أيام الحر، وإن السماح بارتداء السروايل القصيرة تم تقبله بارتياح كبير.
ويخص الزي الجديد السائقين الرجال، والذين يمثلون أكثر من 90% من مجموع عدد العاملين في نظام النقل، بينما النساء يمكنهن ارتداء التنانير عندما ترتفع درجة حرارة الطقس.
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