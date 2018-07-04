غابي فيرنانديز قائد أتلتيكو مدريد يوقع عقدا مع السد القطري

أعلن اتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أن قائده جابي فرنانديز سينتقل إلى السد القطري بعقد لمدة عامين.
وأمضى جابي، وهو خريج أكاديمية اتليتيكو، 11 موسما مع النادي على فترتين، وفاز بالدوري الاسباني مرة واحدة والدوري الأوروبي مرتين ضمن ستة ألقاب حققها مع فريق العاصمة الاسبانية، وسينضم في السد إلى لاعب برشلونة الكبير سابقا تشابي هرنانديز.
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وقال لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما في مؤتمر صحفي باستاد واندا متروبوليتانو ملعب اتليتيكو "هذا يوم صعب ومشوب بالعواطف بالنسبة لي".وأضاف "إنها أصعب لحظة في مسيرتي. النادي جزء من حياتي".