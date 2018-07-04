اتفاقيات لعودة المهاجرين إلى أوطانهم بين الخارجية الألمانية والاتحاد الأوروبي

صرحت وزارة الداخلية الألمانية أنها تنسق مع دول الاتحاد الأوروبي المستضيفة للمهاجرين لاتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى أوطانهم.
وكان وزير الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر أعلن سابقا بعد لقاء عقده مع المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، توصلهما إلى "حل واضح لوقف الهجرة غير الشرعية على الحدود بين ألمانيا والنمسا".
وقبل أسبوعين، حذر زيهوفر من إمكانية انهيار الائتلاف الحكومي الثلاثي (المكون من "الاتحادين المسيحيين" والحزب الديمقراطي الاجتماعي)، في حال استقالته على خلفية رفضه السياسة "غير الفعالة"، من وجهة نظره، والتي تتمسك بها ميركل في معالجة مشكلة الهجرة.
قرارات قمة الاتحاد الأوروبي ناقصة من وجهة نظر زيهوفر
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن زيهوفر تصريحات أدلى بها أثناء اجتماع لرئاسة حزبه، "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، في مدينة ميونخ، اليوم الأحد. وفي تطرقه إلى القرارات الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (28-29 يونيو) وصفها الوزير بـ"الناقصة"، معتبرا أنها أقل فعالية بكثير من خطوات أحادية الجانب، كتعزيز المراقبة على الحدود الداخلية.
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