ماذا يمكنك أن تشتري لقاء راتب شهري في فنزويلا؟

في السوق السوداء الفنزويلية يعادل مبلغ 5,200,000 بوليفار 1.30 يورو، وهو الاجر الأدنى لشهر من العمل، إذ تمر البلاد بأزمة اقتصادية تزداد سوءا، بلغت فيها نسبة التضخم رقما قياسيا وهو 40,000%، بحسب باحثين تعقبوا الأسعار المتداولة في البلاد لأكثر من عقد من الزمن.
واجتاحت نسبة التضخم العالية فنزويلا ومعظم الاقتصاديين يلقون باللوم على تراجع أسعار برميل النفط، والسياسات الاقتصادية الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو، بما في ذلك تثبيت أسعار بعض البضائع المشار إليها أسفل هذا، في قيمة كلفة المنتوج:
يمكن أن تشتري مقابل راتب شهري أدنى في العاصمة كاراكاس خمسة فناجين من القهوة، أو نصف شطيرة بيرغر، ولكن في أي شيء آخر يمكن أن تنفق دخلك؟
لقد أجرت يورونيوز استطلاعا طريفا سألت خلاله فنزويليين كم يدفعون لقاء منتوجات مثل البيض أو السكر أو البطاطس.
من جانبه يلقي زعيم البلاد نيكولاس مادورو باللوم على المعارضة ورجال الأعمال الذين تدعمهم واشنطن، وهو يرفض تلقي مساعدة دولية، وقد واجه الأزمة بإصدار مزيد من أوراق العملة، والترفيع في الأجر الأدنى الضروري (سبع مرات السنة الماضية).
ولكن مهما كانت الأسباب فإن فنزويلا تعاني، فنقص المواد الغذائية حاد جدا، إلى درجة أن ربع السكان يتناولون وجبتين أو حتى أقل يوميا، بحسب دراسة قامت بها ثلاث جامعات في العاصمة كاراكاس.
كما أن السوق السوداء للغذاء هي أحيانا المصدر الوحيد للبضائع، مثل المعجنات والأرز، ولكن الأسعار هي خمسة أضعاف مما ينبغي ان تكون عليه في مغازة عادية.
كم كنت ستنفق في زيارة سريعة لمحل تجاري في كاراكاس؟
"قبل كل شيء، الذهاب إلى محل تجاري لشراء الاحتيجات ليس أمرا سريعا، إذ أنه علي أن أذهب إلى ثلاثة محلات في مواقع مختلفة، إذا كنت أريد أن إعداد مرطبات، لأنه لا سبيل لي أن أجد جميع الأغراض من دقيق وسكر وبيض في المحل ذاته"، بحسب إحدى القاطنات في كاراكاس.
كم يلزم من العمال حتى تتم إعالة عائلة؟
قدر مركز التوثيق والتحاليل الاجتماعية لفيدرالية المدرسين الفنزويليين في شهر مايو، ان ميزانية الغذاء لعائلة تتكون من خمسة أفراد تتجاوز 300 مليون بوليفار، أي ما يعادل عمل 57.7 عاملا ممن يوفرون الأجر الأدنى.
هل كل شيء صعب المنال في فنزويلا؟
كلا طبعا، فملئ سيارة بما يلزم رخيص جدا، ولفنزويلا أكبر احتياطات النفط في العالم، وبإمكانك أن تملأ خزان الوقود لسيارة متوسطة بنحو 200 بوليفار فقط، هذا يعني أن ثمن فنجان قهوة هو أغلى بآلاف المرات من البنزين.