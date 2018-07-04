ماذا يمكنك أن تشتري لقاء راتب شهري في فنزويلا؟

في السوق السوداء الفنزويلية يعادل مبلغ 5,200,000 بوليفار 1.30 يورو، وهو الاجر الأدنى لشهر من العمل، إذ تمر البلاد بأزمة اقتصادية تزداد سوءا، بلغت فيها نسبة التضخم رقما قياسيا وهو 40,000%، بحسب باحثين تعقبوا الأسعار المتداولة في البلاد لأكثر من عقد من الزمن.

واجتاحت نسبة التضخم العالية فنزويلا ومعظم الاقتصاديين يلقون باللوم على تراجع أسعار برميل النفط، والسياسات الاقتصادية الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو، بما في ذلك تثبيت أسعار بعض البضائع المشار إليها أسفل هذا، في قيمة كلفة المنتوج: