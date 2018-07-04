سعاد عبد الرحيم.. أول امرأة تفوز برئاسة بلدية تونس

امرأة من حزب تونسي إسلامي معتدل، تُنتخب كأول رئيسة بلدية للعاصمة تونس، سعاد عبد الرحيم، البالغة من العمر 54 عاما، وتعمل في مجال الصيدلة، وعضو في حزب النهضة، كسبت الانتخابات في الجولة الثانية، متغلبة على منافسها كمال إدير المرشح عن حزب نداء تونس، الذي يتزعمه الرئيس الباجي قايد السبسي.

سعاد عبد الرحمن، العضو السابق في لجنة تأسيس الدستور، والناشطة في مجال حقوق الإنسان، كانت الرابحة الوحيدة من بين ستة مرشحات عن حزب النهضة، يُنافسن على رئاسة ولايات في تونس.

في العام 2016 صرحت النهضة بأنها تفصل الدين عن الدولة، مبتعدة فكرة الحزب الإسلامي السياسي التقليدي، الذي تعتمده الأحزاب الإسلامية، عبد الرحمن قالت في لقاء مع اسوشياتد برس خلال الحملة بأنها ستعمل على تنظيف العاصمة وتشجيرها بشكل أساسي.