سعاد عبد الرحيم.. أول امرأة تفوز برئاسة بلدية تونس

امرأة من حزب تونسي إسلامي معتدل، تُنتخب كأول رئيسة بلدية للعاصمة تونس، سعاد عبد الرحيم، البالغة من العمر 54 عاما، وتعمل في مجال الصيدلة، وعضو في حزب النهضة، كسبت الانتخابات في الجولة الثانية، متغلبة على منافسها كمال إدير المرشح عن حزب نداء تونس، الذي يتزعمه الرئيس الباجي قايد السبسي.
سعاد عبد الرحمن، العضو السابق في لجنة تأسيس الدستور، والناشطة في مجال حقوق الإنسان، كانت الرابحة الوحيدة من بين ستة مرشحات عن حزب النهضة، يُنافسن على رئاسة ولايات في تونس.
في العام 2016 صرحت النهضة بأنها تفصل الدين عن الدولة، مبتعدة فكرة الحزب الإسلامي السياسي التقليدي، الذي تعتمده الأحزاب الإسلامية، عبد الرحمن قالت في لقاء مع اسوشياتد برس خلال الحملة بأنها ستعمل على تنظيف العاصمة وتشجيرها بشكل أساسي.
كما أكدت أن دعم حزبها لترشيح النساء هو تأكيد على دور المرأة في تونس، وبأن الإنجازات التي حصلت عليها لن يتم محوها من قبل حزبها.
وفي كلمة مقتضبة وصفت عبد الرحيم فوزها بالمنصب في انتخابات داخلية في مجلس البلدية بأنه "فخر للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس".
ورئيس بلدية تونس أو شيخ مدينة تونس هو رئيس المجلس البلدي لتونس العاصمة وتدوم فترة ولايته خمس سنوات.
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وبحسب رويترز فقد تم استحداث هذا المنصب في تونس لأول مرة بمقتضى مرسوم محمد باي بن حسين في 1858. وتداول على بلدية تونس 31 رئيسا حتى اليوم. وكان باي تونس يعين شيخ المدينة من بين الأعيان والبارزين في المنطقة من عائلات كبار التجار أو من العلماء أو من ملاك الأراضي.
ولرئيس بلدية تونس أو شيخ المدينة ثلاث مهام رئيسية وهي إدارة المصالح البلدية والاعتناء بشؤون المدينة والمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمدينة تونس. كما يحضر شيخ المدينة أبرز الاحتفالات الثقافية والدينية.