ليبيا تتتهم منظمات غير حكومية بتشجيع الهجرة غير الشرعية

طبعا حاليا نعلق بأسف شديد على ما يحدث والقوارب المستعملة حاليا هالكة. أغلب عمليات الإنقاذ التي قمنا بها كانت بسبب غرق القارب وانقلابه أو اشتعال النار في المحرك والقارب الخشبي الذي غرق نهاية الأسبوع الماضي وكان فيه أكثر من 100 مهاجر كان مكتظا ومزدحما جدا وقديما. تعرض القارب إلى انفتاح في جزئه الأمامي للهيكل وبسبب خوف المهاجرين غير الشرعيين قاموا بالاحتماء في خلفية القارب ما سبب ضغط على المحرك وحدوث شرارة أدت إلى اشتعاله. وبسبب الحركة الكبيرة داخل القارب والفزع انقلب القارب.

رشيد سعيد قرني، يورونيوز: العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية مرحبا بك على يورونيوز. في البداية، المئات من المهاجرين غرقوا في عرض المياه الليبية منذ يوم الجمعة كيف تعلقون على هذا؟

حين وصلنا البلاغ وتنقلنا إلى مكان الحادث مباشرة كان القارب قد غرق والمهاجرين كانوا في الماء. ما حدث لم يكن نتيجة اهمال من خفر السواحل وإنما المهربون بدأوا يستهترون للأسف الشديد بالروح البشرية ويستعملون قوارب قديمة جدا ومحركات قديمة. أغلب عمليات الإنقاذ في المدة الأخيرة كانت عمليات استغاثة. القوارب لم تكن سائرة ونحن نقوم بإنقاذهم وانما القارب يكون متوقف نتيجة توقف المحرك أو انقلابه أو غرقه. كل هذا نتيجة استعمال قوارب متهالكة ويبدو وأنهم ليست لديهم شحنات جديدة من القوارب وكذلك المهربون بدأوا يشعرون بأن أوروبا ستقوم بشيء ما لوقف استقبال المهاجرين فبدأوا يدفعون بالمهاجرين بكل الطرق بدون أي حرص منهم بدأوا يخرجون القوارب مزحمه وبالعشرات يوميا في بعض الأحيان.

يورونيوز: حسنا سيادة العميد قلتم لما وصلكم البلاغ من بلغ عن هذا الحادث؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: أحيانا صياد بالمنطقة يقول هناك قارب غارق أو السفن وكذلك الغرفة المشتركة الليبية الإيطالية الموجودة بقاعدة طرابلس والمربوطة بغرفة البحث والإنقاذ الإيطالي وأحيانا أثناء دورية حرس السواحل.

يورونيوز: ما هو الوضع بالتحديد في عرض المتوسط وهل لديكم الإمكانيات اللازمة للقيام بمهمات الإنقاذ هذه التي تتطلب الكثير من الإمكانيات كالقوارب والوقود وسترات النجاة وغيرها؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: نحن للأسف الشديد نعانى من أجل إنقاذ الأرواح البشرية وللأسف الاتحاد الأوروبي لم يف لحد الأن بأي التزامات وكل ما نسمعه من دعاية بأن الاتحاد الأوروبي قدم المساعدات لليبيا أو حرس السواحل الليبية. نحن نقول لهم قدموا لنا الفواتير أو الوثائق الرسمية التي تثبت بأنكم قدمتم مساعدات حقيقية ليبيا أو لحرس السواحل الليبية أو البحرية قدموها هذه البيانات وقدموها امام وسائل الإعلام. أغلب المساعدات المقدمة بحسب ما نسمعه تقدم من طرف المنظمات الدولية أو الدول ولماذا لا تقدم هذا المساعدات المزعومة للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا مباشرة هل ليبيا قاصرة عن تنفيذ إجراءاتها. او عوض تقديم الأموال، ساعدونا بالمعدات والسفن خاصة بالإنقاذ وسترات النجاة وغيرها من المعدات كأجهزة الاتصالات للتواصل مع دورياتنا أشياء كثيرة نحتاجها وللأسف الشديد لا نملكها. حتى حين يحتك أفراد خفر السواحل مع المهاجر غير الشرعي والجثث للأسف ليس لدينا أي ضمانات ولا معدات لانتشال الجثث والأكياس وغيرها وكل ما نسمع به عن تقديم المساعدات عبارة عن دعاية.

يورونيوز: ماذا وصلكم فعليا من الاتحاد الأوروبي حتى الآن؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: لا شيء انا شخصيا من خلال اتصالي بخفر السواحل وبحكم الاتصالات التي أقوم بها لا يوجد أي شيء وصل من الاتحاد الأوروبي حتى الزوارق التي وصلت من إيطاليا هي نتيجة اتفاق سابق بين إيطاليا والنظام السابق منذ 2008 وهي زوارق تم اعارتها من الجانب الإيطالي وصلت إلى ليبيا في 2010 ست زوارق وبقيوا أربعة لأن 2 تم تدميرهم من طرف التحالف الدولي خلال حرب التحرير "17 فبراير". أما باقي القوارب المطاطية وغيرها ليبيا اقتنتها من أموالها حين كانت لدينا إمكانيات في 2012 و2013 وبعض الزوارق الصغيرة البسيطة الهولندية وأغلبها زوارق صغيرة لا تستطع مواجهة البحر ومعظمها معطلة. واستهلكت نتيجة كثرة الدوريات. دورياتنا لا تتعامل مع هجرة طبيعية نحن نتعامل مع سيل او غزو مهاجرين إفريقيين وغير إفريقيين. لا حطنا كل الجنسيات من البلدان الإسلامية بنغلادش وباكستان والعراق واليمن وسوريا وفلسطين وغيرها كلهم يأتون إلى لبيبا للأسف الشديد نحن نتعرض إلى غزو بشري شديد ولا أحد يريد ان يسمع أو يتفهم حقيقة الرؤية الليبية وما تعانيه ليبيا حقيقة. كلهم يريدون لوم ليبيا وان يجعلوا ليبيا كبش الفداء. لأن حاليا في الوسط الإقليمي الذي توجد فيها أزمة الهجرة تعد ليبيا النقطة الأضعف نتيجة الانقسام السياسي والتشتت والوضع الأمني الخطير. حتى عندما يقولون ليبيا الآن أمنة حسنا نقول لهم حسنا ليبيا آمنة ولكن لماذا لا توقفوا المهاجرين في الحدود الليبية. لماذا تتركوهم يدخلون هذا للأسف الشديد ازدواجية المعايير.

الاتحاد الأوروبي لم يقدم لنا سوى الدعايات ولكن هو حاليا وصل إلى نفق مسدود ونتأمل من خلال قناعاته بأن التعاون مع ليبيا ينبغي ان يكون تعاون شراكة لأن على خارطة الهجرة غير الشرعية تعتبر ليبيا دولة حدودية مع الاتحاد الأوروبي وعليه يجب ان يتعامل مع ليبيا بشفافية وبشراكة.

يورونيوز: هل هناك تنسيق مع دول الجوار كتونس والجزائر؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: للأسف الشديد في الوضع السياسي الليبي والانقسام والوضع المني الحاصل في ليبيا كل دولة تسعى لمصالحها وهم يعرفون ان الهجرة غير الشرعية مستنقع كبير جدا وخطير ولا تملك هذه الدول أي حلول لأن الحلول المطبقة حاليا غير شرعية وكل دولة تخشى أن تكون ضحية لإجراء إذا سعت لأي تفاوض أو تفاهم أو الدفاع عن ليبيا ولهذا فإن كل دولة تحاول ان تنئ بنفسها وان تسعى لمصالحها وان تبقي الأزمة في ليبيا.

يورونيوز: عندما تقومون بإنقاذ المهاجرين أين تأخذونهم؟ وماهي الإجراءات التي تقومون بها بعد ذلك؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: نحن عملنا في الاتجاه البحري والساحل هناك جهاز مختص يسمى بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تابع لوزارة الداخلية وهذا الجهاز هو صلة الوصل بيننا وبينهم نحن عندما نقوم بعمليات الإنقاذ وعودة الدورية من البحر. يتم عادة بإبلاغ هذا الجهاز هو الذي يحدد مركز الإيواء الرسمية التي سيتم إيواء المهاجرين غير الشرعيين فيهم. يتم كذلك ابلاغ الهيئة الطبية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية والهلال الأحمر بالتجهيز للحضور إلى نقطة إنزال المهاجرين ويتم تسليمهم وتقوم بحصر المهاجرين وتصنيفهم وأخذ بيانتهم وجنسياتهم. وأثناء الحصر نقدم الوجبات الغذائية والكشف عليهم وعلاج واسعاف الحالات الخطيرة أو نقلهم إلى المستشفيات. وأثناء عمليات الإنقاذ نقدم كذلك بعض الحاجيات للمهاجرين كالأغطية والمياه والأكل.

يورونيوز: ما هي رسالتك لسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: للأسف قبل قليل وردني بأن أحد المنظمات أعلنت بأن حرس السواحل الليبي يقومون بضرب المهاجرين وغيرها من التصرفات، فنحن نقول لهذه المنظمات بأن حرس السواحل الليبي يقوم بدوره الإنساني والوطني وأن كل محاولات إثناء حرس السواحل الليبي عن القيام بدورها الإنسانية والوطني ستكون فاشلة. نقول لهم كذلك بأن المياه التي يتم إنقاذ المهاجرين فيها مياه لبيبة وقدراتنا نستطيع إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. أنتم من اتيتم بالمهاجرين أنتم من تريدون أن تجعلوا الهجرة غير الشرعية سيلا متدفقا لا يتوقف أنتم تقومون بإغراء المهاجر غير الشرعي وزرع ثقافة الهجرة لدى المواطن الإفريقي المسكين الذي توهمونه بالوصول إلى أوروبا منذ تواجدكم تزايدت الهجرة غير الشرعية. منذ تواجدكم ازاد عدد الضحايا في البحر ومنذ تواجدكم أصبح المهاجر غير الشرعي للأسف الشديد أصبح المهاجر غير الشرعي رهينة في يد عصابات تقوم بالمتاجرة بالبشر ومنذ تواجدكم ازدادت قوارب الهجرة وامتلت بأكثر مما تتحمل. وبدأ المهربون يستهترون بالروح البشرية وبدأ الإنسان الإفريقي يفقد قيمة وكأنه قط أو كلب او حيوان أخر، عندما يموت ولا أحد يبكي عليه. هؤلاء المهربون الذين يستهترون بالمهاجر غير الشرعي من أوصل الأمور إلى هذا الحد إنها هذه المنظمات. لدينتا دلائل وقرائن قوية تثبت تورط هذه المنظمات مع شبكات المهربين. وأنها السبب الرئيس في ازدياد الهجرة وضحايا المهاجرين غير الشرعيين في البحر. في السابق قبل ظهور المنظمات كانت الهجرة قليلة جدا ولم يكن عدد الضحايا يتعد عدد أصابع اليدين ونادرا مئة حاليا يعدون بالآلاف في السنة الواحدة. ويجري كل هذا تحت غطاء حقوق الإنسان في حين اننا نرى ان هذه المنظمات حين تجد قارب لمهاجرين غير شرعيين وكأنها وجدت غنيمة وبكل شراسة تريد ان تأخذهم من حرس السواحل حتى ولو أن عمليات الإنقاذ قد بدأت من طرف حراس السواحل. هذه المنظمات تقوم بالتشويش على عمل الحرس ويبدأ المهاجرون بالاتجاه نحوهم وكثيرا من حالات الغرق حدثت بسبب وجود هذه المنظمات ولدينا عدة أشرطة فيديو تثبت ذلك.

أريد ان أسأل هذه المنظمات: لو كانت هذه المنظمات تسعى بالفعل إنقاذ المهاجرين وحماية حقوق الإنسان لكانت قد تعاونت ودعمت مع حراس السواحل ولا تعتبر حرس السواحل الليبي خصم لأنه يقوم بنفس العمل هي تريد تشويه صورة حرس السواحل الليبي، هي تريد ان تستفرد بالغنائم التي يجدونها في المهاجر الإفريقي.

يوروينوز: تدعي بعض المنظمات غير الحكومية أنكم تتصرفون معها بعدوانية وتقومون بتهديدها ما هو ردكم على هذا؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: نحن نرفض تماما هذا ونتحداهم لدينا أشرطة تبين كيف تقوم هذه المنظمات بالتشويش على المهاجر غير الشرعي أنه عندما يراها يرفض عمليات الإنقاذ من طرفنا ويريد التوجه نحو هذه المنظمات وتسببوا بغرق بعضهم. لدينا شريط مصور يثبت هذه الحقائق وأكثر من فيديو يبين تعامل هذه المنظمات بطريقة غير للأسف غير إنسانية يخالف القانون الدولي وعمليات الإنقاذ في البحر ونتحداهم بتقديم أدلة حقيقية.

يورونيوز: ما هي خطتكم او استراتيجيتكم على المدى الطويل للتعامل مع هذه الأزمة؟

العميد أيوب اسم الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية: هذه أزمة دولية وإقليمية وليبيا وحدها لا تستطيع مواجهتها لوحدها. وكحرس السواحل الحل اليوم يكمن في إغلاق البحر امام المهاجرين الشرعيين وعدم تمكينهم من الوصول إلى أوروبا وبذلك إحباط عمل هذه المنظمات وغيرها بأن تجعل ثقافة الهجرة تترسخ لدى المواطن الإفريقي والمهاجر غير الشرعي وان ليبيا بلد مفتوح بأكمله من الجنوب ويخرج بدون أن يراقب وكأن ليبيا ليس لديها رجال ولا مواطنين. نريد ان نكسر ثقافة الهجرة وحلم الوصل إلى أوروبا التي تريد ان ترسخها المنظمات في ذهنية الإنسان الإفريقي. استراتيجيتنا اغلاق البحر ولكن هذا يتطلب الإمكانيات حتى أبسطها. ولهذا تهاجمنا المنظمات الدولية ولأنهم يدركون عمل خفر السواحل وأنه يؤثر على مخططاتهم الجهنمية.