مالطا تمنع تحليق طائرة تنقذ المهاجرين

قالت منظمة (سي ووتش) الألمانية للإغاثة الإنسانية اليوم الأربعاء 4 يوليو / تموز إن مالطا منعت تحليق طائرة صغيرة، كانت تُستخدم للبحث عن قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، انطلاقا من أراضيها.

وأكد متحدث باسم حكومة مالطا صدور أوامر للطائرة بعدم الإقلاع مشيرا إلى أن من المتوقع صدور بيان شامل عن هذه الواقعة في وقت لاحق اليوم.