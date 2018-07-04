وزير الخارجية: الأردن يؤكد التزامه بمنطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يقوم بزيارة إلى روسيا التزام بلاده بخفض التصعيد في جنوب سوريا. وشدد الصفدي بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على ضرورة تسوية الوضع في جنوب سوريا في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في جنوب سوريا قال مسؤول الدبلوماسية الأردنية إن الوضع في جنوب سوريا مبعث قلق بالغ، داعيا كافة الأطراف تقديم العون لتفادي كارثة إنسانية هناك.
الأردن ينتظر موافقة دمشق على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء إن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر إذن سوريا بالعبور.
وكان الصفدي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو.
وقال تعليقا على ضربات مدفعية انطلقت من سوريا وأصابت أراضي أردنية إن القوات الأردنية مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد.
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