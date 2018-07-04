شاهد: أمريكية تلتهم 27 شطيرة برغر في مسابقة للأكل

رغم أنها سيدة، تنافس رجالا ضخام، إلا أن مولي سكويلر تمكنت من أن تطيح بهم وأن تحجز لنفسها المركز الأول في مسابقة أكل البرغر، لتكسر رقمها القياسي السابق، في مسابقة Z برغر التي تقام بمناسبة الاستقلال، في واشنطن.
مولي وهي أم لأربعة أطفال تمكنت من الإطاحة بمنافسيها، من بينهم بطلين في مسابقات الأكل، وهما بوب شودت، وديفيد برونيلي، وقالت:"نسافر بالأرجاء بحثا عن مسابقات أفضل، سواء من حيث نوعية الطعام أو قيمة الجوائز"، فمولي حصلت بلقبها هذا على 850 دولار.
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بينما حل دان كيندي من بنسلفانيا بالمركز الثاني في المسابقة، والتي تقدر قيمة جوائزها بـ 4000 دولار، توزع على الرابحين في المسابقة التي تقام في اليوم السابق لعيد الاستقلال في أمريكا.