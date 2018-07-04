شركة نقل بريطانية توقع عقدا بقيمة مليار يورو لتشغيل حافلات في المغرب

أكدت شركة النقل البريطانية "ناشونال اكسبرس أن مشاريعها في المغرب وإسبانيا ربحت عقدا بمليار يورو لتشغيل خدمة الحافلات في 61 خطا لمدة 15 سنة.
وأكدت الشركة الأربعاء 4 يوليو / تموز أنه سيتم تشغيل وحدة ALSA والتي ستدير الخدمات إلى جانب الشركة المحلية سيتي باص، وأشارت الشركة بأنها متأكدة من تحقيقها عائدات بمبلغ مليار يورو خلال مدة العقد والذي سيبدأ تنفيذه في غضون سنة.
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دين فينش المدير التنفيذي للشركة قال أنه تم العمل على تطوير وجودها في المغرب، كجزء من استراتيجية للانتشار بسرعة في مناطق حضرية، في محاولة لدعم مصادر الربح".