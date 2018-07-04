قالت الشرطة البريطانية يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على امرأة تعمل بقطاع الصحة للاشتباه في قتلها ثمانية مواليد وشروعها في قتل ستة آخرين في وحدة للأطفال حديثي الولادة في شمال انجلترا.
القبض على إمرأة للاشتباه في قتلها 8 مواليد في مستشفى ببريطانيا
القبض على إمرأة للاشتباه في قتلها 8 مواليد في مستشفى ببريطانيا
جاء ذلك بعد التحقيق في وفاة 17 مولودا وتعرض 15 آخرين "لتدهور لا يفضي للموت" في الفترة من مارس آذار 2015 إلى يوليو تموز 2016 في وحدة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الكونتيسة تشيستر.
وقال المحقق بول هيوز في بيان "هذا تحقيق شديد التعقيد وبالغ الحساسية، ويمكنكم تقدير أننا نريد ضمان القيام بكل ما في وسعنا لنعرف بالتفصيل ما الذي أدى إلى وفاة هؤلاء الأطفال أو تدهور حالتهم".
للمزيد على يورونيوز:
- الحكم على الفتاة الأرجنتينية التي قتلت صديقها السابق بالسجن 35 عاما
- أمريكية في ال 92 من العمر تقتل ابنها بالرصاص
وبدأت الشرطة التحقيق في مايو أيار من العام الماضي ولم تورد تفاصيل عن المرأة التي ألقت القبض عليها واكتفت بوصفها بأنها تعمل بمجال الصحة. وقال هيوز إن التحقيق يجري "على قدم وساق".
وأضاف "هذا وقت صعب للغاية على جميع الأسر، ومن المهم أن نتذكر وسط كل هذا أن هناك عددا من الأسر المكلومة التي تبحث عن إجابات بشأن ما حدث لأطفالها".
وقال المستشفى إنه يتعاون مع المحققين وإنه على ثقة من أن وحدة حديثي الولادة باتت "آمنة لمواصلة العمل".
وقال إيان هارفي المدير الطبي للمستشفى "لم يكن إقدامنا على طلب الشرطة للتحقيق أمرا هينا، لكن يتعين علينا بذل ما في وسعنا لفهم ما حدث هنا".