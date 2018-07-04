الأخطبوط الذي تنبأ بنجاح بنتائج مباريات اليابان يتحول إلى وجبة

الأخطبوط الذي نجع في التنبؤ بجميع نتائج المنتخب الياباني في مباريات مرحلة المجموعات من منافسات كأس العالم تم غليه وإرساله ليتم بيعه في 27 يونيو الماضي، وفقا للصياد الذي كان قد اصطاده. وتمكن هذا الحيوان البحري الذي سمي رابيو، في التكهن بنتائج مباريات اليابان خلال ثلاث تجارب أجريت في بركة مياه في 19 يونيو/ حزيران المنصرم.
وتم تقسيم البركة المستخدمة للتجربة إلى ثلاثة أقسام، جهز الجزء الأول بالعلم الياباني، الجزئين الآخرين بعلم المنتخبات التي واجهها المنتخب الياباني. وبعد هذه التجربة، فازت اليابان على كولومبيا وتعادلت مع السينغال وخسرت أمام بولندا.