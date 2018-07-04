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اليابان

الأخطبوط الذي تنبأ بنجاح بنتائج مباريات اليابان يتحول إلى وجبة

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الأخطبوط الذي تنبأ بنجاح بنتائج مباريات اليابان يتحول إلى وجبة

الأخطبوط الذي تنبأ بنجاح بنتائج مباريات اليابان يتحول إلى وجبة
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الأخطبوط الذي نجع في التنبؤ بجميع نتائج المنتخب الياباني في مباريات مرحلة المجموعات من منافسات كأس العالم تم غليه وإرساله ليتم بيعه في 27 يونيو الماضي، وفقا للصياد الذي كان قد اصطاده. وتمكن هذا الحيوان البحري الذي سمي رابيو، في التكهن بنتائج مباريات اليابان خلال ثلاث تجارب أجريت في بركة مياه في 19 يونيو/ حزيران المنصرم.

وتم تقسيم البركة المستخدمة للتجربة إلى ثلاثة أقسام، جهز الجزء الأول بالعلم الياباني، الجزئين الآخرين بعلم المنتخبات التي واجهها المنتخب الياباني. وبعد هذه التجربة، فازت اليابان على كولومبيا وتعادلت مع السينغال وخسرت أمام بولندا.

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وعلى الرغم من ان الأخطبوط قد اكتسب بعض الشهرة الوطنية بفضل تكهناته الصحيحة، قرر الصياد الذي أمسك به، كيميو آبي بيعه قبل مباراة اليابان الثالثة ضد بولندا. الأخطبوط رابيو ليس أول حيوان استخدم للتنبؤ بمباريات كأس العالم، حيث استخدم أخطبوط آخر سمي بول في ألمانيا في هذه العملية ونجح في تكهناته في ستة مباريات في كأس العالم في العام 2010.