اندلاع موجة عنف بمدينة نانت إثر مقتل شاب برصاص الشرطة

شهدت بعض أحياء مدينة نانت الواقعة في شمال غرب فرنسا أعمال عنف إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاماً بحي لوبري برصاص شرطي اطلق عليه النار بعدما صدم شرطيا عندما تحرك بسيارته ليبتعد عن نقطة التفتيش، مما دفع شرطيا آخر لإطلاق النار عليه.

وقال مدير شرطة المدينة جان كريستوف برتران انه في حدود الساعة 20:30 بحسب التوقيت المحلي اوقف عناصر الشرطة سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن السائق الذي تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس موظفاً في الشرطة مما ادى إلى اصابته بجروح وأطلق أحد زملائه النار على الشاب الذي توفي. وأضافت الشرطة ان الشاب أصيب في الشريان السباتي واعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.