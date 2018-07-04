اندلاع موجة عنف بمدينة نانت إثر مقتل شاب برصاص الشرطة

شهدت بعض أحياء مدينة نانت الواقعة في شمال غرب فرنسا أعمال عنف إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاماً بحي لوبري برصاص شرطي اطلق عليه النار بعدما صدم شرطيا عندما تحرك بسيارته ليبتعد عن نقطة التفتيش، مما دفع شرطيا آخر لإطلاق النار عليه.
وقال مدير شرطة المدينة جان كريستوف برتران انه في حدود الساعة 20:30 بحسب التوقيت المحلي اوقف عناصر الشرطة سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن السائق الذي تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس موظفاً في الشرطة مما ادى إلى اصابته بجروح وأطلق أحد زملائه النار على الشاب الذي توفي. وأضافت الشرطة ان الشاب أصيب في الشريان السباتي واعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.
من جهته، أعلن المدعي العام في نانت بيار سينيس انه تم فتح تحقيق لتحديد الظروف التي دفعت الشرطي لاستخدام سلاحه.
وبعد انتشار خبر مقتل الشاب اندلعت أعمال عنف في أحياء لوبراي ومالاكوف وديرفليار الحساسة في المدينة وقانم شباب برشق الشرطة بقنابل حارقة وحطموا متاجر وأشعلوا النار في عدد من المباني بمناطق مختلفة من المدينة.
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رئيسة بلدية نانت جوهانا رولاند التي تنقلت مساء الثلاثاء إلى حي مالاكوف دعت إلى الهدوء وقالت "أفكر قبل كل شيئ بهذا الشاب القتيل وبأسرته وبكل سكان هذا الحي وسكان أحيائنا" وأضافت "إن الشرطة والقضاء المستقل يجب عليهما ان يوضحا بكل شفافية ما الذي جرى هذا المساء".
كما دعت الحكومة الفرنسية الأربعاء إلى الهدوء بعد المواجهات التي حدثت خلال الليل في المدينة بين الشرطة والمحتجين. وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه في تصريح إعلامي الأربعاء "أدعو للهدوء التام وسيتم احترام حكم القانون بشكل كامل".