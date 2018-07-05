خضعت الطفلة السورية مايا المرعي ذات الاحتياجات الخصوصية والمولودة دون أطراف سفلية، إلى عملية في إحدى المستشفيات التركية، حيث قام أطباء بتركيب ساقين اصطناعيتين لها، بعد أن كانت تستعمل علبا معدنية، تستعين بها على التنقل.
ساقان اصطناعيتان للطفلة السورية مايا بدلا من العلب المعدنية
ساقان اصطناعيتان للطفلة السورية مايا بدلا من العلب المعدنية
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر مايا وهي تقف إلى جانب أخصائي وأحد افراد عائلتها على ما يبدو، وهما يحاولان مساعدتها على الوقوف، بعد أن تخلصت من أنبوبين ألصقة بطرفيهما علبتان معدنيتان، كانت مايا تستعملهما للمشي.
وكانت مايا انتشر لها فيديو على الانترنت وهي تقوم بتركيب العلب، وأطلق وسم (#مايا محمد مرعي) باسم هذه الطفلة ذات الثماني سنوات، تفاعل من خلاله مستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت يورونيوز تطرقت الشهر الماضي إلى حالة مايا، وأفادنا الصحفي السوري أحمد الأحمد الذي تابع قصة مايا وأهلها، أن عائلتها نزحت من ريف حلب الجنوبي، إلى محافظة إدلب على الحدود التركية.
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