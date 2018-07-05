عنصريان يرسمان صلبانا على جسد مسلمة بأدوات حادة في بلجيكا

قالت وكالة الأنباء البلجيكية بيلغا إن فتاة مسلمة في بلجيكا قد تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي وحشي وتم تعنيفها من طرف شخصين عنصريين. وأضافت الوكالة ان الشخصان قاما بتمزيق ملابس الفتاة الضحية ورسما بإستخدام أدوات حادة صلبانا على مناطق مختلفة من جسدها.

من جهته أكدت الشرطة خبر وقوع الحادثة بالقرب من منطقة أنديرلوس الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب العاصمة بروكسل. وقال مسؤولون في الشرطة إن الفتاة المسلمة البالغة من العمر 19 عاما تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي من طرف شخصين. وأوضحات الشرطة بعد التحقيق ان المعتديان اعترضا سبيل الفتاة واعتديا عليها لفظيا وجسديا وقاما بخلع حجابها وتمزيق ملابسها وجرها على الأرض بعد أن حاولت الفرار منهما.