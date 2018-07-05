شاهد: ظهور جديد لبوتفليقة في احتفالات عيد الاستقلال

شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في احتفالات الذكرى الــ 56 لعيد الاستقلال، والتي تتزامن مع الخامس من يوليو-تموز من كلّ عامٍ.

وظهر الرئيس الجزائري الذي بدا عليه التعب على كرسي متحرك بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، حيث قام بالترحم على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر-تشرين الثاني 1954.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، قام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب، ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة.