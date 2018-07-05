اشترى أحد الأمريكيين حذاء رياضيا، ولكن ليس ككل الأحذية، بقيمة 92.1 ألف دولار وفقا لموقع بي بي سي، لا لشئ إلا لأنه الحذاء الذي لبسه الممثل مايكل جي فوكس، خلال تصويره لثلاثية فيلم "العودة إلى المستقبل2" والذي تدور أحداثه حول السفر عبر الزمن، من خلال آلة الزمن المدمجة في سيارة "ديلورين". وكان الحذاء صمم خصيصا للممثل جي فوكس، الذي تقمص دور مارتي ماك فلاي.
شاهد: بيع حذاء من فيلم "العودة إلى المستقبل" بنحو 100 ألف دولار
شاهد: بيع حذاء من فيلم "العودة إلى المستقبل" بنحو 100 ألف دولار
وقد بيع الحذاء بهذا السعر المجحف، بعد صعود المزاد على موقع "إي باي" 220 مرة. ويحظى نموذج حذاء "نايك" بخصوصية في الفيلم، إذ أنه ذاتي الحركة وينطلق بشكل أوتوماتيكي.
وقد بدا الحذاء في حالة سيئة، لذلك اقتصر عرضه لأصحاب الأعمال الخيرية دون غيرهم في بورتلاند في الولايات المتحدة. ويعاني فوكس اليوم من مرض باركنسون، وسوف تذهب الأموال إلى مؤسسته للأبحاث بشأن هذا المرض.