تهديدات بالقتل تطال لاعبين من كولومبيا بعد الخسارة أمام انجلترا

تلقى لاعبان من المنتخب الكولومبي، تهديدات بالقتل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب خروج منتخب بلادهما من مونديال روسيا 2018 أمام منتخب إنجلترا، حيث أرسل مشجعون غاضبون رسائل للاعبين ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا، مفادها: "اقتلا أنفسكما ولا تعودا إلى كولومبيا من جديد".

أشعلت خسارة المنتخب الكولومبي لكرة القدم أمام إنجلترا في بطولة كأس العالم غضب مشجعيه، فبمجرد أن حجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الثمانية عقب الفوز الذي حققه على حساب كولومبيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 خلال ضربات الترجيح حتى انطلقت صيحات تنديد من أنصار المنتخب الكولومبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الكثير منهم مستوى الفريق بـ "المتدني".

REUTERS/Carl Recine

البعض الآخر ذهب إلى أبعد من ذلك، وقام بتهديد اللاعبين الذين أضاعوا فرص ركلات الترجيح، بالقتل. حيث ظهرت رسائل تهديد على موقع "تويتر" بشكل مكثف، بعدما أعاد بعض المشجعين نشرها، واستهدفت رسائل التهديد تلك ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا بالتحديد، وهما اللاعبان اللذان تسببا بشكل غير مباشر، بخروج كولومبيا من نهائيات كأس العالم عقب تضييعهما لفرص ركلات الترجيح بنهاية المباراة ضد إنجلترا.