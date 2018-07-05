تهديدات بالقتل تطال لاعبين من كولومبيا بعد الخسارة أمام انجلترا

تلقى لاعبان من المنتخب الكولومبي، تهديدات بالقتل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب خروج منتخب بلادهما من مونديال روسيا 2018 أمام منتخب إنجلترا، حيث أرسل مشجعون غاضبون رسائل للاعبين ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا، مفادها: "اقتلا أنفسكما ولا تعودا إلى كولومبيا من جديد".
أشعلت خسارة المنتخب الكولومبي لكرة القدم أمام إنجلترا في بطولة كأس العالم غضب مشجعيه، فبمجرد أن حجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الثمانية عقب الفوز الذي حققه على حساب كولومبيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 خلال ضربات الترجيح حتى انطلقت صيحات تنديد من أنصار المنتخب الكولومبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الكثير منهم مستوى الفريق بـ "المتدني".
البعض الآخر ذهب إلى أبعد من ذلك، وقام بتهديد اللاعبين الذين أضاعوا فرص ركلات الترجيح، بالقتل. حيث ظهرت رسائل تهديد على موقع "تويتر" بشكل مكثف، بعدما أعاد بعض المشجعين نشرها، واستهدفت رسائل التهديد تلك ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا بالتحديد، وهما اللاعبان اللذان تسببا بشكل غير مباشر، بخروج كولومبيا من نهائيات كأس العالم عقب تضييعهما لفرص ركلات الترجيح بنهاية المباراة ضد إنجلترا.
وقام بعض المشجعين أيضا بدعوة اللاعبين لقتل أنفسهما، هي الدعوات التي لاقت ردود فعل سلبية من جماهير كولومبية هنأت بلادها على الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المونديال، ودعت اللاعبين إلى عدم الاكتراث لـ "تفاهة البعض".
وجاءت تلك التهديدات بالقتل، في الوقت الذي قامت فيه الشرطة الكولومبية بفتح تحقيق كبير في رسائل مشابهة وصلت للاعب الكولومبي كارلوس سانشيز بعد طرده لثلاث دقائق في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد اليابان.
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وأشار الكثير من مشجعي كرة القدم الغاضبين إلى أن هزيمة بلادهم تزامنت مع الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لوفاة اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار، الذي قتل بالرصاص بعد أن ألقي باللوم على هدفه الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.
وتقدم منتخب إنجلترا على كولومبيا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد ستة أهداف، ولكن ياري مينا مدافع برشلونة خطف هدف التعادل القاتل لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، لكنه لم يشهد أي جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4 أداف مقابل 3، ليبتسم الحظ لمنتخب إنجلترا الذي حقق الفوز بضربات الترجيح لأول مرة في منافسات عالمية، برابع محاولاته.
وسيطر منتخب إنجلترا على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، ولاحت له الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة حصيلته من الأهداف، وفي المقابل اعتمد منتخب كولومبيا على الهجمات المرتدة التي لم تشكل تهديدا صريحا على مرمى الحارس غوردان بيكفورد.